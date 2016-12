Водопроводчик побил рекорд покемонов

19.12.2016 14:20

Новая игра о Super Mario стала самой популярной на мобильных платформах, опередив по числу скачиваний в первый день Pokemon GO, сообщает Новое время.

Это первое появление водопроводчика Марио на мобильных устройствах. И уже за первый день Super Mario Run скачало 2,85 миллиона пользователей, тогда как Pokemon GO – всего 900 тысяч.

Это связано с тем, что игра о Марио вышла в AppStore в 62 странах сразу, в то время, как Pokemon GO стартовал в первый день лишь в Индии и других странах восточной Азии.

При этом акции Nintendo после запуска игры упали на 5%, а к вечеру восстановились только на 1%. Предполагается, что акционеры озабочены тем, станут ли пользователи покупать платный вариант за 10 долларов или ограничатся бесплатным вариантом.

Добавим, что Super Mario Run в настоящее время доступен только для устройств IOS, и нет данных о том, когда стоит ожидать Android версии. При этом клоны игры на гугл-маркете уже появились.

Теги: игра