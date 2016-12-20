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Азербайджан завершил переход на цифровое ТВ

20.12.2016 11:00
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Азербайджан завершил переход на цифровое ТВ

Сегодня в Азербайджане будет полностью приостановлено аналоговое вещание в последних 14 районах и состоится полный переход на цифровое вещание, сообщает haqqin.az.
Как сообщил заведующий техническим отделом Национального совета телерадиовещания (НСТР) профессор Иса Мамедов, с 20 декабря будут отключены последние из 330 аналоговых телестанций.
"В настоящее время функционируют 145 цифровых телестанций, однако в будущем их число достигнет 190. В Баку установлено 18, на Абшероне - 20 телестанций. Установленные телестанции привезены в основном из Италии. Помимо этого, закуплены также телестанции из России, Турции, прибалтийских стран, Германии и Японии".



Теги: телевидение, Азербайджан, цифра
 
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