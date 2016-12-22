Китайские космонавты испытали "антинаучный" двигатель

22.12.2016 11:15

Ученые из Китайской академии космических технологий (КНР) успешно испытали "невозможный" безтопливный двигатель EmDrive в условиях космоса. Опыт был произведен на борту космического аппарата "Тяньгун-2", сообщает Страна.Ua.

Особенностью полученных результатов является сегодняшняя невозможность их объяснения с научной точки зрения. В эксперименте Eagleworks 2016 года ошибки пока не обнаружены, что, однако, не гарантирует, что они не будут обнаружены позднее.

В дальнейшем ученые из КНР хотят использовать концепцию EmDrive для космических спутников.

Сам EmDrive имеет довольно "неказистый" вид и похож на ведро, положенное на бок. "Невозможным" же его называют потому, что отсутствие расходуемого рабочего тела у этого двигателя нарушает закон сохранения импульса. Какое-либо общепринятое объяснение этого противоречия авторами разработок не предложено.