В Австралии 102-летний профессор добился права работать в университете

22.12.2016 10:35

Профессор Дэвид Гудолл, которому 102 года, добился права продолжать работать в Университете им. Эдит Коуэн в австралийском городе Перте, сообщает сайт Подробности.

Ранее ему пришло распоряжение о том, что с нового года он должен перенести свой рабочий кабинет по месту жительства по соображениям безопасности на рабочем месте, однако теперь ректорат пересмотрел свое прежнее решение.

Гудолл является автором более 100 научных работ по вопросам экологии и самым пожилым ученым Австралии - его карьера длится более 70 лет.

В университете имени Эдит Коуэн Гудолл проработал 20 лет и по-прежнему является научным сотрудником своей кафедры, но не получает зарплату.