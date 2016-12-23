Торгпредство США оставило "ВКонтакте" в "пиратском" списке

23.12.2016 09:45

Торговое представительство США вновь включило российскую соцсеть «ВКонтакте» в список сайтов с пиратским контентом и поддельной продукцией, сообщает RNS.

Ведомство положительно оценило меры, которые предпринимает «ВКонтакте» для борьбы с пиратством, несмотря на продление пребывания соцсети в «пиратском» списке. «Распространение файлов через VK ведет к нарушению авторских прав… мы приветствуем сообщения о том, что VK принимает меры для борьбы с пиратством», — следует из сообщения ведомства.

В качестве таких мер отмечаются: лицензионные соглашения с крупными студиями звукозаписи, борьба со сторонними программами, которые позволяют скачивать нелегальный мультимедийный контент с сайта социальной сети, а также эксперименты по внедрению технологий, позволяющих распознавать контент. «Несмотря на позитивные сигналы, VK, как сообщается, остается платформой, позволяющей осуществлять незаконную деятельность, из-за чего она осталась в обновленной версии списка», — следует из сообщения.