Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Торгпредство США оставило "ВКонтакте" в "пиратском" списке

23.12.2016 09:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Торгпредство США оставило "ВКонтакте" в "пиратском" списке

Торговое представительство США вновь включило российскую соцсеть «ВКонтакте» в список сайтов с пиратским контентом и поддельной продукцией, сообщает RNS.
Ведомство положительно оценило меры, которые предпринимает «ВКонтакте» для борьбы с пиратством, несмотря на продление пребывания соцсети в «пиратском» списке. «Распространение файлов через VK ведет к нарушению авторских прав… мы приветствуем сообщения о том, что VK принимает меры для борьбы с пиратством», — следует из сообщения ведомства.
В качестве таких мер отмечаются: лицензионные соглашения с крупными студиями звукозаписи, борьба со сторонними программами, которые позволяют скачивать нелегальный мультимедийный контент с сайта социальной сети, а также эксперименты по внедрению технологий, позволяющих распознавать контент. «Несмотря на позитивные сигналы, VK, как сообщается, остается платформой, позволяющей осуществлять незаконную деятельность, из-за чего она осталась в обновленной версии списка», — следует из сообщения.



Теги: США, пираты, ВКонтакте, лицензия
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх