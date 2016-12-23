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Торгпредство США оставило "ВКонтакте" в "пиратском" списке
Торговое представительство США вновь включило российскую соцсеть «ВКонтакте» в список сайтов с пиратским контентом и поддельной продукцией, сообщает RNS.
Ведомство положительно оценило меры, которые предпринимает «ВКонтакте» для борьбы с пиратством, несмотря на продление пребывания соцсети в «пиратском» списке. «Распространение файлов через VK ведет к нарушению авторских прав… мы приветствуем сообщения о том, что VK принимает меры для борьбы с пиратством», — следует из сообщения ведомства.
В качестве таких мер отмечаются: лицензионные соглашения с крупными студиями звукозаписи, борьба со сторонними программами, которые позволяют скачивать нелегальный мультимедийный контент с сайта социальной сети, а также эксперименты по внедрению технологий, позволяющих распознавать контент. «Несмотря на позитивные сигналы, VK, как сообщается, остается платформой, позволяющей осуществлять незаконную деятельность, из-за чего она осталась в обновленной версии списка», — следует из сообщения.
Теги: США, пираты, ВКонтакте, лицензия
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- В оккупированное Дебальцево прибыла техника и "свежие" российские военные 11:08
- Сегодня на оккупированный Донбасс доставили гуманитарную помощь от УВКБ ООН 10:57
- Отсутствие воды, мусор на обочинах и грязные туалеты - "Фундация 101" провела мониторинг КПВВ на линии разграничения на Донбассе10:41
- Украина откажется от угля из оккупированного Донбасса - Насалик10:31
- Светлодарская дуга: на позициях раненые, огонь боевиков не дает возможности их вынести - журналист10:19
- Сегодня в Донецке перекроют движение транспорта по центральным улицам10:09
- Ситуация на блокпостах сегодня утром, 23 декабря10:05
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