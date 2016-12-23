Все рубрики раздела
- Торгпредство США оставило "ВКонтакте" в "пиратском" списке09:45
- В Британии обяжут владельцев дронов получить права09:30
- У Солнца снова зафиксировали гигантский кубический НЛО (ВИДЕО)09:00
- Ученые нашли, где у человека находится совесть14:00
- Китайские космонавты испытали "антинаучный" двигатель11:15
- В Австралии 102-летний профессор добился права работать в университете10:35
- Бепилотники США "сдают" позиции ВСУ противнику10:00
- Украинские 3G-сети мешают работе Wi-Fi15:00
- Тим Кук анонсировал новый десктопный компьютер Apple12:00
- «ВКонтакте» запускает онлайн-трансляции16:50
У Солнца снова зафиксировали гигантский кубический НЛО (ВИДЕО)
На фотографии, полученной 22 декабря 2016 года космическим аппаратом SOHO, ведущим постоянное наблюдение за Солнцем, снова появился громадный черный кубический НЛО (смотрите видео ниже), сообщает Planet-today.ru.
На снимках, представленных NASA за последние 5 лет, этот объект уже неоднократно появлялся возле Солнца. Однако на новом снимке появилось нечто необычное.
Так как куб расположен очень близко к Солнцу, к тому же его черная поверхность поглощает солнечный свет, поэтому заметно, что он сильно нагревается и его окружает тепловое излучение.
«Я видел этот НЛО сто раз, и это твердый объект, - сказал после просмотра видео известный уфолог Скотт К.Уоринг. – Это является 100% доказательством того , что это настоящий НЛО».
На ранних фотографиях SOHO можно было увидеть три грани этого куба, но здесь видна только одна сторона. По мнению уфолога, инопланетяне намеренно стараются не показывать Земле весь корабль, поэтому до сих пор неизвестно, что это такое.
Сравнивая этот НЛО с Солнцем, можно легко определить его размер. Он такой же, как наша Земля, а может быть даже больше.
Теги: фотография, солнце, НЛО
- Солнечное пятно впервые сфотографировано с огромным разрешением
- Исследование: будущее - за возобновляемыми источниками энергии
- Украинцы в феврале купили валюты на 372 миллиона долларов
- Официальный курс валют на четверг, 16 сентября
- На Солнце - мощнейшая вспышка!
- Жизнь не становится слаще: производство шоколада упало на 20%
- Сегодня на оккупированный Донбасс доставили гуманитарную помощь от УВКБ ООН 10:57
- Отсутствие воды, мусор на обочинах и грязные туалеты - "Фундация 101" провела мониторинг КПВВ на линии разграничения на Донбассе10:41
- Украина откажется от угля из оккупированного Донбасса - Насалик10:31
- Светлодарская дуга: на позициях раненые, огонь боевиков не дает возможности их вынести - журналист10:19
- Сегодня в Донецке перекроют движение транспорта по центральным улицам10:09
- Ситуация на блокпостах сегодня утром, 23 декабря10:05
- Жителей прифронтового поселка из-за непрекращающихся обстрелов пришлось эвакуировать09:56
- Мнение эксперта: боевики на Донбассе не будут соблюдать перемирие дольше суток 09:23
- Переселенцам предлагают изучать английский бесплатно09:12
- Светлодарская дуга - боевики снова увеличили интенсивность обстрелов, есть потери среди украинских военных08:53
- Сегодня на оккупированный Донбасс доставили гуманитарную помощь от УВКБ ООН 10:57
- Отсутствие воды, мусор на обочинах и грязные туалеты - "Фундация 101" провела мониторинг КПВВ на линии разграничения на Донбассе10:41
- Украина откажется от угля из оккупированного Донбасса - Насалик10:31
- Светлодарская дуга: на позициях раненые, огонь боевиков не дает возможности их вынести - журналист10:19
- Сегодня в Донецке перекроют движение транспорта по центральным улицам10:09
- Ситуация на блокпостах сегодня утром, 23 декабря10:05
- Жителей прифронтового поселка из-за непрекращающихся обстрелов пришлось эвакуировать09:56
- Торгпредство США оставило "ВКонтакте" в "пиратском" списке09:45
- В Британии обяжут владельцев дронов получить права09:30
- Мнение эксперта: боевики на Донбассе не будут соблюдать перемирие дольше суток 09:23
- Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор20:33
- День зимнего солнцестояния15:49
- Убийца «Мом». Согревающая мазь может быть смертельно опасной15:41
- Импортозамещение по буйски, или А, чё там у...13:51
- Целительный сок излечит от рака07:38
- Луганск: налог на жизнь15:47
- День святого Николая: Что нужно знать о празднике15:35
- Инсульт боится сосновых шишек13:48
- Кашель и бронхит проходят вмиг. Достаточно выпить перед сном это натуральное средство08:54
- Пока запад развивается — восток гибнет. ВИДЕО07:51
- "Захарченко в запое, Гиви исчез"
- Волонтеры со Светлодарской дуги записали жесткое видеобращение к Порошенко и Полтораку. ВИДЕО
- Ольга Фреймут снялась в российском "мыле": украинскую инспекторшу намочили и раздели прямо в кадре. ВИДЕО
- "Пусть Украина горит огнем. Я себе заработаю!" - Червоненко шокировал циничным заявлением после собственной катастрофы в Одессе
- “Элита” “ДНР” экстренно выезжает из Углегорска и Дебальцево – в гостиницах Енакиево нет свободных мест
- Ультиматумы Лаврова и переговоры с террористами: какую игру затеял Кремль по Донбассу?
- Догралися: «кварталівців» поперли з «1+1»
- В Донецке взорвался бывший сотрудник СБУ, который работал в Мариуполе
- Стали известны ужасающие подробности боев на Светлодарской дуге
- Почему Светлодарская дуга так важна для обеих сторон конфликта