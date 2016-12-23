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Архив - Наука и технологии

У Солнца снова зафиксировали гигантский кубический НЛО (ВИДЕО)

23.12.2016 09:00
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У Солнца снова зафиксировали гигантский кубический НЛО (ВИДЕО)

На фотографии, полученной 22 декабря 2016 года космическим аппаратом SOHO, ведущим постоянное наблюдение за Солнцем, снова появился громадный черный кубический НЛО (смотрите видео ниже), сообщает Planet-today.ru.
На снимках, представленных NASA за последние 5 лет, этот объект уже неоднократно появлялся возле Солнца. Однако на новом снимке появилось нечто необычное.
Так как куб расположен очень близко к Солнцу, к тому же его черная поверхность поглощает солнечный свет, поэтому заметно, что он сильно нагревается и его окружает тепловое излучение.
«Я видел этот НЛО сто раз, и это твердый объект, - сказал после просмотра видео известный уфолог Скотт К.Уоринг. – Это является 100% доказательством того , что это настоящий НЛО».
На ранних фотографиях SOHO можно было увидеть три грани этого куба, но здесь видна только одна сторона. По мнению уфолога, инопланетяне намеренно стараются не показывать Земле весь корабль, поэтому до сих пор неизвестно, что это такое.
Сравнивая этот НЛО с Солнцем, можно легко определить его размер. Он такой же, как наша Земля, а может быть даже больше.



Теги: фотография, солнце, НЛО
 
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