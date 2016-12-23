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Украина открыла официальный аккаунт в Facebook

23.12.2016 17:00
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Украина открыла официальный аккаунт в Facebook

Официальная страница Украины появилась в Facebook. Заниматься ведением страницы будет команда Администрации президента, сообщает Корреспондент.net.
На данный момент на странице всего два поста, один из которых - поздравление католиков с Рождеством.
Ранее доменное имя fb/ukraine принадлежало другому владельцу, однако в результате переговоров страницу переоформили.



Теги: Украина, Facebook, аккаунт
 
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