В Британии обяжут владельцев дронов получить права

23.12.2016 09:30

Британское правительство предлагает ввести экзамен на управление дронами, чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства. Помимо этого, квадрокоптеры нужно будет зарегистрировать и использовать на них специальное ПО, сообщает сайт Файненс.ЮА.

Правительство Великобритании рассматривает возможность введения экзамена на управление дронами. Он может быть или добровольным, или обязательным.

Экзамен должен помочь в обеспечении безопасности воздушного пространства. Помимо этого, квадрокоптеры весом в 250 граммов и более необходимо будет зарегистрировать прежде, чем совершить первый полет. Тот же критерий — по весу — будет применяться и для определения необходимости сдачи экзамена.

Правительство Британии заинтересовано и в том, чтобы поставить датчики идентификации на дроны, но на данный момент технически это сложно реализовать. А потому пока рассматривается вариант использования приложения, которое нужно будет активировать перед каждым полетом. Оно сможет дать информацию о состоянии воздушного пространства на пути следования дрона.