Старейшая горилла в мире отпраздновала 60-летие (ВИДЕО)

24.12.2016 10:45

Самой старой горилле мира, выращенной под человеческим уходом, исполнилось 60 лет, сообщает УНН.

Гориллу зовут Коло, ее имя является комбинацией "Коламбуса" и "Огайо". Она родилась в 1956 году и является старейшей гориллой с 2012 года, когда ей исполнилось 56. При этом, издание отмечает, что типичный возраст жизни горилл составляет около 30-40 лет.

В заявлении Колумбийского зоопарка говорится, что возраст Коло подтверждает прогресс в уходе и разведении в неволе горилл. Также обращается внимание на тяжелое положение горилл в дикой природе, которые все чаще оказываются под угрозой от браконьеров.

Сотрудники зоопарка предоставляли 24-часовой уход за младенцем, и Коло росла под их наблюдением. В 1958 году ее познакомили с Бонго, который стал ее спутником на следующие 25 лет. У пары появилось трое детей, две самки и самец. Также отмечается, что у Коло за ее жизнь было 16 внуков, 12 правнуков и трое пра-пра-внуков.

Коло в настоящее время живет вблизи других горилл, но ее смотрители назначили ей специальную диету и приняли социальные мероприятия, в соответствии с ее возрастом. Она имеет свой собственный вольер, так как ей более комфортно проводить свои дни в стороне от больших групп.