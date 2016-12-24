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В Великобритании успешно испытали "искусственный глаз"

24.12.2016 11:00
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В Великобритании успешно испытали "искусственный глаз"

В Великобритании создали бионический глаз, восстанавливающий зрение слепым людям, сообщает Gazeta.ua.
Система называется Argus II. Благодаря миниатюрной видеокамере и чипу, который имплантируют в заднюю часть глаза, пациенты, которые были слепы в течение десятилетий, могут снова видеть.
Эксперты испытали Argus II на десяти пациентах в течение последних восьми лет. Результат считают успешным - 68-летний Кит Хейман с Ланкашира, который жил в темноте в течение 25 лет, стал одним из первых пациентов. В августе 2009 года его оснастили бионическим глазом, передает GoGetNews.
"Проведя почти половину своей жизни в темноте, я теперь могу сказать, когда мои внуки бегут ко мне и могу разглядеть мерцающие огни на елке. Я мог говорить с кем-то, а когда тот уходил, я не знал и продолжал говорить. Этого больше не происходит, благодаря новой системе", - говорит Хейман.
Argus II представляет собой специальные очки. Там размещена камера, которая снимает и передает видеоизображение в электрические импульсы. Они передаются беспроводным каналом на электроды, находящиеся поверх поврежденных клеток в задней части сетчатки глаза. Эти импульсы стимулируют клетки сетчатки, в результате чего мозг распознает свет. Затем пациент учится интерпретировать эти визуальные узоры.
Министерство здравоохранения Англии будет финансировать проект в течение пилотных 12 месяцев. И в начале 2019 правительство решит, распространять ли изобретение.
Стоимость такого глаза - 150 тыс. фунтов стерлингов.



Теги: Великобритания, электроника, глаз, испытание
 
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