В Великобритании успешно испытали "искусственный глаз"

24.12.2016 11:00

В Великобритании создали бионический глаз, восстанавливающий зрение слепым людям, сообщает Gazeta.ua.

Система называется Argus II. Благодаря миниатюрной видеокамере и чипу, который имплантируют в заднюю часть глаза, пациенты, которые были слепы в течение десятилетий, могут снова видеть.

Эксперты испытали Argus II на десяти пациентах в течение последних восьми лет. Результат считают успешным - 68-летний Кит Хейман с Ланкашира, который жил в темноте в течение 25 лет, стал одним из первых пациентов. В августе 2009 года его оснастили бионическим глазом, передает GoGetNews.

"Проведя почти половину своей жизни в темноте, я теперь могу сказать, когда мои внуки бегут ко мне и могу разглядеть мерцающие огни на елке. Я мог говорить с кем-то, а когда тот уходил, я не знал и продолжал говорить. Этого больше не происходит, благодаря новой системе", - говорит Хейман.

Argus II представляет собой специальные очки. Там размещена камера, которая снимает и передает видеоизображение в электрические импульсы. Они передаются беспроводным каналом на электроды, находящиеся поверх поврежденных клеток в задней части сетчатки глаза. Эти импульсы стимулируют клетки сетчатки, в результате чего мозг распознает свет. Затем пациент учится интерпретировать эти визуальные узоры.

Министерство здравоохранения Англии будет финансировать проект в течение пилотных 12 месяцев. И в начале 2019 правительство решит, распространять ли изобретение.

Стоимость такого глаза - 150 тыс. фунтов стерлингов.