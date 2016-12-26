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Архив - Наука и технологии

Определены лидеры ЕС по использованию мобильного интернета

26.12.2016 14:00
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Определены лидеры ЕС по использованию мобильного интернета

Лидером по количеству мобильных онлайн-пользователей среди стран Европейского союза стала Испания. Об этом говорится в отчете Европейского статистического ведомства, сообщает РБК-Украина.
По данным Евростата, удельный вес использования беспроводного интернета со смартфонов составила в Испании 93%. На втором и третьем местах расположились Кипр и Нидерланды, у них по 88%. Четвертое место у Хорватии с ее 87%. На пятой строчке Великобритания (86%), на один процент меньше мобильных онлайн-пользователей в Дании (85%). Наименьшие показатели в Чехии (55%), Польше (60%) и Латвии (62%).
Кроме того, отмечается, что страны ЕС ощутимо отличаются использованием персональной информации онлайн. В 12-ти странах-членах Евросоюза пользователи отказываются предоставлять информацию для маркетинговых целей. Больше всего таких людей в Люксембурге и Финляндии.



Теги: Европейский союз, Интернет, рейтинг, мобильная связь
 
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