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Опубликован рендер нового смартфона BlackBerry

26.12.2016 15:05
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Опубликован рендер нового смартфона BlackBerry

В интернете появилось первое изображение нового BlackBerry, который пока не представлен официально. Новинка под кодовым названием Mercury оснащена QWERTY-клавиатурой и имеет изогнутый дисплей 4,5 дюйма, сообщает Новое время.
Новому смартфону приписывают процессор Qualcomm Snapdragon 821 и сканер отпечатка пальца в кнопке Пробел. Аппарат дебютирует под маркировкой DTEK70 в первом квартале 2017 года. Он получит 4,5-дюймовый дисплей Full HD с соотношением сторон 3:2, камеры на 18 и 8 МП, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной флеш-памяти и аккумулятор на 3400 мАч. Как утверждается, смартфон сможет работать до двух дней без подзарядки.



Теги: фотография, Интернет, смартфон, Blackberry
 
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