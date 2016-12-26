Создан гаджет для передачи поцелуев через смартфон

26.12.2016 13:45

Британская компания Imagineering Lab создала Kissenger — чехол для смартфонов, который передает поцелуи пользователей на расстоянии, сообщает Gagadget.com.

Чехол состоит из подставки для корпуса устройства и специального отделения с силиконовыми губами. Губы оснащены шестью подвижными датчиками, которые запоминают и передают на другое устройство движения губ пользователя. Получатель, установив фирменное приложение и одев чехол на свой смартфон, получит точно такой поцелуй, который отправил ему адресат.

Производители отмечают, что с помощью Kissenger можно целовать не только мужа/жену, парня/девушку, но и родителей, родных и близких членов семьи, если те живут далеко или находятся в долговременном отъезде.

Помимо передачи поцелуев, гаджет собирает информацию о владельцах: пульс, кровяное давление, реакцию на поцелуи и удовлетворенность их точностью. С этими данными создатели улучшают систему и делают поцелуи на расстоянии как можно точнее. По словам создателей, скоро их устройство пройдет тест Тьюринга и электронные поцелуи невозможно будет отличить от настоящих. Также разработчики хвастаются, что их "механические губы" используют как часть будущих человекоподобных роботов.