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Появились фото и видео с места крушения Ту-154 (ВИДЕО)

27.12.2016 11:35
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Появились фото и видео с места крушения Ту-154 (ВИДЕО)

В Сети обнародованы фото и видео с места крушения российского самолета Ту-154, пропавшего над Черным морем 25 декабря, собщает MIGnews.com.ua.  
Фото с места крушения в Черном море опубликовал Российский Институт исследований (ИКИ РАН). "Изображение получено с помощью космического аппарата Sentinel-1B (Европейское космическое агентство), снято в 6:31 по московскому времени. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших в катастрофе", - говорится в сообщении.
Оперативное видео, на котором запечатлена поисково-спасательная операция в Черном море, опубликовало МЧС РФ. На кадрах видно, как спасатели с помощью троса поднимают из воды на катер небольшие фрагменты самолета, предположительно, элементы механизма управления.
Акваторию Черного моря в предполагаемом месте крушения Ту-154 обследуют при помощи гидролокаторов бокового обзора.
По данным Минобороны РФ, в районе крушения было исследовано 100% надводной поверхности.


Фото: ESA/Институт космических исследований РАН

Теги: Россия, фотография, видео, катастрофа, Ту-154
 
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