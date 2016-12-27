Появились фото и видео с места крушения Ту-154 (ВИДЕО)

27.12.2016 11:35

В Сети обнародованы фото и видео с места крушения российского самолета Ту-154, пропавшего над Черным морем 25 декабря, собщает MIGnews.com.ua.

Фото с места крушения в Черном море опубликовал Российский Институт исследований (ИКИ РАН). "Изображение получено с помощью космического аппарата Sentinel-1B (Европейское космическое агентство), снято в 6:31 по московскому времени. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших в катастрофе", - говорится в сообщении.

Оперативное видео, на котором запечатлена поисково-спасательная операция в Черном море, опубликовало МЧС РФ. На кадрах видно, как спасатели с помощью троса поднимают из воды на катер небольшие фрагменты самолета, предположительно, элементы механизма управления.

Акваторию Черного моря в предполагаемом месте крушения Ту-154 обследуют при помощи гидролокаторов бокового обзора.

По данным Минобороны РФ, в районе крушения было исследовано 100% надводной поверхности.