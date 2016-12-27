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Архив - Наука и технологии

Покемоны добрались до Apple Watch

27.12.2016 13:45
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Покемоны добрались до Apple Watch

Еще в сентябре Apple и Niantic пообещали в скором времени выпустить версию Pokemon Go для Apple Watch и даже показали соответствующую демо-версию. Теперь игра доступна для умных часов официально, сообщает МегаОбзор.
Вы сможете получать уведомления о находящихся поблизости Покемонах, ПокеСтопах, яйцах, медалях, собирать необходимые предметы. Однако непосредственно поймать фантастических существ не получится; для этого все же понадобится смартфон. AppleWatch также будет считать ваши шаги и записывать пройденное в поисках Покемонов расстояние.



Теги: игра, покемон, Apple Watch
 
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