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Покемоны добрались до Apple Watch
27.12.2016 13:45
Еще в сентябре Apple и Niantic пообещали в скором времени выпустить версию Pokemon Go для Apple Watch и даже показали соответствующую демо-версию. Теперь игра доступна для умных часов официально, сообщает МегаОбзор.
Вы сможете получать уведомления о находящихся поблизости Покемонах, ПокеСтопах, яйцах, медалях, собирать необходимые предметы. Однако непосредственно поймать фантастических существ не получится; для этого все же понадобится смартфон. AppleWatch также будет считать ваши шаги и записывать пройденное в поисках Покемонов расстояние.
Теги: игра, покемон, Apple Watch
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