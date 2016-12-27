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В России обнаружили новый штамм ВИЧ
27.12.2016 16:45
В Российской Федерации появился новый вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) из смешения ранее доминировавшего в РФ штамма и нового агента, занесенного из Центральной Азии, сообщает РБК-Украина.
"У нас совершенно уникальная ситуация. У нас вирус иной чем в Западной Европе, США, Африке, Китае", - заявил заведующий лабораторией иммунохимии Института вирусологии им. Д. И. Ивановского Эдуард Карамов.
По словам ученого, новый вирус поразил огромное количество людей, в том числе в Москве. "Он смешался с нашим главным русским A1 и появился новый вирус A63, который гораздо опаснее родителей", - сказал Карамов.
Теги: Россия, СПИД, штамм
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