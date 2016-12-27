ЗАЗ начал производство нового фургона

27.12.2016 14:15

Модельный ряд ZAZ Vida пополнился коммерческим фургоном Cargo, поступившим в серийное производство, сообщает Autocentre.ua.

Фургон был представлен еще три года назад на автошоу SIA-2013. Несложно догадаться, что в основе новинки лежит ZAZ Vida. Это самостоятельная разработка Запорожского автозавода, ведь у Chevrolet Aveo коммерческой версии никогда не было.

Колесная база фургона ЗАЗ несколько больше, чем у седана и хетчбэка – 2750 мм. Грузоподъемность ZAZ Vida Cargo составляет 750 кг, а объем грузового отсека – 2,9 куб. м.

Пока новый ЗАЗ оснащают только 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 84 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. При желании его можно будет дополнить заводским ГБО. Цена ZAZ Vida Cargo составляет 277 500 гривен.

В перспективе новый фургон ЗАЗ станет доступен со специальным прицепом, напоминающим по дизайну заднюю часть автомобиля.