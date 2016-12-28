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Канадские ученые "слепили" нано-снеговика
28.12.2016 11:20
Канадские исследователи из Западного фонда нанофабрикации создали самого маленького снеговика в мире, сообщает СТРАНА.ua.
Высота снежной "скульптуры" составляет всего три микрона. Для сравнения, толщина человеческого волоса - 75 микрон.
Самый маленький из снеговиков изготовлен из диоксида кремния с использованием электро-лучевой литографии. Его глаза и рот были вырезаны при помощи фокусированного ионного луча, а ручки и нос были созданы из платины.
Разглядеть нано-снеговика можно только в электронный микроскоп.
Теги: Канада, нанотехнологии, снеговик
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