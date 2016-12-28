Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Канадские ученые "слепили" нано-снеговика

28.12.2016 11:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Канадские ученые "слепили" нано-снеговика

Канадские исследователи из Западного фонда нанофабрикации создали самого маленького снеговика в мире, сообщает СТРАНА.ua.
Высота снежной "скульптуры" составляет всего три микрона. Для сравнения, толщина человеческого волоса - 75 микрон.
Самый маленький из снеговиков изготовлен из диоксида кремния с использованием электро-лучевой литографии. Его глаза и рот были вырезаны при помощи фокусированного ионного луча, а ручки и нос были созданы из платины.
Разглядеть нано-снеговика можно только в электронный микроскоп.



Теги: Канада, нанотехнологии, снеговик
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх