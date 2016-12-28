Канадские ученые "слепили" нано-снеговика

28.12.2016 11:20

Канадские исследователи из Западного фонда нанофабрикации создали самого маленького снеговика в мире, сообщает СТРАНА.ua.

Высота снежной "скульптуры" составляет всего три микрона. Для сравнения, толщина человеческого волоса - 75 микрон.

Самый маленький из снеговиков изготовлен из диоксида кремния с использованием электро-лучевой литографии. Его глаза и рот были вырезаны при помощи фокусированного ионного луча, а ручки и нос были созданы из платины.

Разглядеть нано-снеговика можно только в электронный микроскоп.