На Марсе обнаружили столовую ложку

28.12.2016 09:45

Марсоход Curiocity обнаружил на Красной планете странный предмет, похожий на столовую ложку, сообщает СТРАНА.ua.

Для тех, кто верит в существование инопланетного разума, этот снимок стал новым доказательством того, что на Марсе была жизнь.

Люди же более приземленные, считают что "марсианская ложка" это не более чем, игра теней. В самой NASA, по традиции, не комментируют возможность существования инопланетян.