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Архив - Наука и технологии

На Марсе обнаружили столовую ложку

28.12.2016 09:45
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На Марсе обнаружили столовую ложку

Марсоход Curiocity обнаружил на Красной планете странный предмет, похожий на столовую ложку, сообщает СТРАНА.ua.
Для тех, кто верит в существование инопланетного разума, этот снимок стал новым доказательством того, что на Марсе была жизнь.
Люди же более приземленные, считают что "марсианская ложка" это не более чем, игра теней. В самой NASA, по традиции, не комментируют возможность существования инопланетян.



Теги: Марс, ложка, Curiosity
 
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