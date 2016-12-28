В Китае представили смартфон с "двойной" батареей

28.12.2016 11:50

В Китае представили смартфон Gionee M2017, который получил необычный дизайн и аккумулятор, емкость которого составляет 7000 мАч, сообщает Корреспондент.net.

Стоимость базовой версии "долгоиграющего" смартфона составит около 1000 долларов США (6999 юаней), а топовой - порядка $2,5 тысяч (16 999 юаней).

Известно, что на рынок новинка поступит в традиционном корпусе из металла, а также с отделкой из кожи аллигатора.

Сообщается, что емкий аккумулятор устройства удалось получить благодаря соединению двух модулей по 3500 мАч. Производитель отметил, что безопасность и долговечность данных элементов питания компания гарантирует.

Что касается других характеристик смартфона, то он оснащен AMOLED-экраном 5,7 дюйма с разрешение 2560х1440, оперативной памятью 6 ГБ и встроенной от 128 до 256 ГБ.

Новинка создана на базе восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 653, имеет основную двойную камеру с разрешением 12+13 Мп, а также фронтальную с разрешением 8 Мп.

Сканер отпечатков пальцев гаджета встроен в пульсометр, что обеспечит более точную идентификацию владельца. Также смартфон получил чип безопасности, который позволяет шифровать и сохранять личные данные.

Старт продаж Gionee M2017 намечен на 6 января будущего года.