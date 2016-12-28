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В китайском заповеднике умер отец 130 панд
28.12.2016 14:30
В китайском заповеднике Дуцзянян умер самый старый в мире самец панды по имени Пан-Пан, сообщает ИА "ВладТайм".
Пан-Пану был 31 год, однако среди данного вида бамбуковых медведей уже 20-летний возраст считается довольно преклонным. Помимо основных возрастных болезней, у панды летом диагностировали рак. Именно это заболевание значительно ускорило смерть бамбукового медведя. Также стало известно, что самый старый в мире самец оставил после себя богатое потомство, которое насчитывало около 130 особей. Китайские зоологи заметили, что это количество составило практически четверть от общего показателя популяции бамбуковых медведей в неволе.
Теги: Китай, панда, долгожитель
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