В Минске установили “умную” новогоднюю елку

28.12.2016 17:15

Белорусская столица может называть себя первым городом в мире, где появилась "умная" елка, как главный символ грядущего Нового года, сообщает znaj.ua.

На радость не только детям, но и старшему поколению, главная новогодняя гордость страны установлена в мультимаркете бытовой техники «Витязь».

Разработчики на славу постарались, чтобы их новогодняя красавица была оснащена технологией искусственного интеллекта. Ель реагирует и распознает человеческий голос. Самое удивительное, что дерево, доверху напичканное электроникой, отвечает на любые поставленные вопросы, при этом вполне "адекватно" реагирует даже на нецензурную брань. Елка также сообщит каждому желающему точное время, оставшееся до прихода Нового года.

Создателями "умной" елки являются сотрудники компании "Ноотехника", которая уже двадцать лет выпускает специальные электронные устройства для управления освещением и электроприборами.