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Опубликовано первое фото самой мощной ракеты в мире
29.12.2016 13:30
Компания SpaceX опубликовала в Instagram первый снимок создаваемого ею сверхтяжелого носителя Falcon Heavy. Планируемая грузоподъемность этого аппарата составляет более 54 тонн, сообщает Новое время.
"Falcon Heavy на ракетном заводе. Когда FH полетит в следующем году, это будет самая мощная операционная ракета в мире - мощнее существующих в два раза", - говорится в блоге компании SpaceX.
Старт запланирован с площадки 39A космического центра Кеннеди во Флориде. На этой площадке уже почти готова накладка на стартовый комплекс.
Ракета состоит из двух ступеней и пары боковых ускорителей, которые оснащены двигателями Merlin. На представленном снимке показан фрагмент носителя между первой и второй ступенями.
Теги: фотография, ракета, SpaceX
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