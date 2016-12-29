В Индии разработали седан за $5 000

29.12.2016 13:45

В Индии готовятся выпустить на рынок бюджетный седан Tata Kite 5, построенный на базе хетчбека Tata Tiago, сообщает Autocentre.ua.

Габариты новинки составляют 3995х1647х1535 мм, а размер колесной базы — 2450 мм. Таким образом, четырехдверка на 249 мм длиннее донора. Кроме того, у нее больше расстояние между осями (на 50 мм).

Скорее всего, в моторную гамму Tata Kite 5 войдут движки от Tata Tiago. Это 1,2-литровый бензиновый агрегат на на 85 л.с. и 1,0-литровый дизель мощностью 70 лошадок. В качестве трансмиссии — только 5 ступенчатая механика. В будущем к новой модели Тата могут предложить автоматическую КП.

Но в первую очередь Tata Kite 5 интересен тем, что при своем привлекательном облике он будет доступен едва ли не каждому — новинка станет одним из самых дешевых седанов в мире. Так, цена Tata Kite 5 с бензиновым мотором составит от 4,7 тыс. долларов, а с дизельным двигателем — от 5,8 тысяч.