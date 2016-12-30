Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- К Земле летит "новогодняя" комета09:45
- В новогоднюю ночь посмотрите на небо: возле Луны будет огромная комета21:35
- Россию могут отключить от мирового интернета20:05
- Медики разработали вакцину для уничтожения рака за 10 дней18:32
- В Индии разработали седан за $5 00013:45
- Опубликовано первое фото самой мощной ракеты в мире13:30
- Создан самый жаропрочный материал в мире11:15
- Химики сoздали самовосстанавливающийся пoлимер (ВИДЕО)10:45
- Американские генетики вырастили "червей-тянитолкаев" (ВИДЕО)10:35
- Ученые обнаружили "ген руководителя"09:30
К Земле летит "новогодняя" комета
30.12.2016 09:45
В ночь на 1 января жители Северного полушария Земли смогут увидеть комету под названием 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova, которая будет проходить вблизи Луны, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Комета названа так в честь астрономов, обнаруживших ее в 1948 году. Ее смогут наблюдать, в том числе, жители Украины.
Однако увидеть комету можно будет только при помощи вспомогательных устройств, например бинокля или телескопа. Отмечается, что комета пройдет справа от Луны.
Теги: новый год, Земля, комета
Читайте также:
- Сегодня боевики стреляли по Новозвановке и Павлополю09:42
- Савченко сделала заявку для проведения встречи с Захарченко и Плотницким в Киеве09:32
- ДНРовцы похвастались открытием спорткомплекса в Донецке, который не работал с начала боевых действий09:27
- ВАЖНО: изменились правила регистрации рождения и смерти для жителей неподконтрольных территорий Донбасса и переселенцев09:12
- На "таможне" "ДНР" в Успенке настоящий коллапс - в Россию невозможно въехать (ФОТО)09:02
- В школах "ДНР" начались длинные зимние каникулы08:55
- "Шахтер" обнародовал отчет о заработанных миллионах07:56
- Кабмин разрешил сбивать самолеты, которые нарушают границу или подозреваются в терактах07:38
- 58 украинских заложников на 228 сепаратистов - Украина готова идти на уступки07:25
- Боевики за минувшие сутки боевики 45 раз обстреляли позиции украинских военных, на всех направлениях активизировались снайперы07:17
- НБУ повысил курс доллара и евро на 30 декабря 09:55
- К Земле летит "новогодняя" комета09:45
- Сегодня боевики стреляли по Новозвановке и Павлополю09:42
- Савченко сделала заявку для проведения встречи с Захарченко и Плотницким в Киеве09:32
- ДНРовцы похвастались открытием спорткомплекса в Донецке, который не работал с начала боевых действий09:27
- ВАЖНО: изменились правила регистрации рождения и смерти для жителей неподконтрольных территорий Донбасса и переселенцев09:12
- На "таможне" "ДНР" в Успенке настоящий коллапс - в Россию невозможно въехать (ФОТО)09:02
- В школах "ДНР" начались длинные зимние каникулы08:55
- Погода в Украине 30 декабря: пасмурно, без осадков08:40
- Кремль готовится к большой войне?08:32
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Киев — самая опасная столица Европы13:40
- 20 вещей. которые НЕОБХОДИМО выбросить до Нового года13:00
- "Только силовые рычаги смогут заставить Путина понять, что война в Украине - это капкан для РФ": Бутусов о неутешительных перспективах оккупантов после Светлодарской дуги11:25
- У войны нечеловеческое лицо - волонтер11:08
- Что выявили при осмотре тел бойцов, убитых на Светлодарской дуге
- Вокруг блокады оккупированного Донбасса разгорается громкий скандал: Георгий Тука рассказал о подозрительной роли нардепа Семенченко
- «Хаос и анархия» на блокпостах
- Трамп приступил к изучению военных действий в Украине
- Мобилизация на Майдане: люди массово записываются
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом
- Что Трамп сделает с Украиной. Прогнозы экспертов
- Кровавая бойня в «ЛНР»: в оккупированной Брянке расстрелян куратор от Кремля, озвучены причины громкого убийства российского офицера
- Загадочная смерть советника Плотницкого в Луганске: появились шокирующие подробности мерзких преступлений террориста Литвина в "ЛНР"
- Боевики нашли способ обмануть тепловизоры ВСУ