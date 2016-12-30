Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

К Земле летит "новогодняя" комета

30.12.2016 09:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
К Земле летит "новогодняя" комета

В ночь на 1 января жители Северного полушария Земли смогут увидеть комету под названием 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova, которая будет проходить вблизи Луны, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Комета названа так в честь астрономов, обнаруживших ее в 1948 году. Ее смогут наблюдать, в том числе, жители Украины.
Однако увидеть комету можно будет только при помощи вспомогательных устройств, например бинокля или телескопа. Отмечается, что комета пройдет справа от Луны.



Теги: новый год, Земля, комета
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх