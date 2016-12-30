К Земле летит "новогодняя" комета

30.12.2016 09:45

В ночь на 1 января жители Северного полушария Земли смогут увидеть комету под названием 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova, которая будет проходить вблизи Луны, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Комета названа так в честь астрономов, обнаруживших ее в 1948 году. Ее смогут наблюдать, в том числе, жители Украины.

Однако увидеть комету можно будет только при помощи вспомогательных устройств, например бинокля или телескопа. Отмечается, что комета пройдет справа от Луны.