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На Кубе впервые разрешили домашний интернет
30.12.2016 10:45
В рамках пилотного проекта 2 тысячам жителей Гаваны на Кубе разрешили провести домашний интернет, сообщает Страна.ua.
Домашний интернет появится у жителей столицы Кубы впервые в истории страны. До этого население Кубы (11,2 млн человек) пользовалось интернетом в специально отведенных для этого местах с Wi-Fi. При этом час в интернете стоил около $1,5 - это примерно одна двадцатая среднего месячного дохода в стране.
Эксперимент был начат две недели назад. К участию в нем были допущены в основном представители интеллектуальных профессий: академики, доктора и преподаватели.
Теги: Куба, Интернет, дом
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