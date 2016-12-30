На Кубе впервые разрешили домашний интернет

30.12.2016 10:45

В рамках пилотного проекта 2 тысячам жителей Гаваны на Кубе разрешили провести домашний интернет, сообщает Страна.ua.

Домашний интернет появится у жителей столицы Кубы впервые в истории страны. До этого население Кубы (11,2 млн человек) пользовалось интернетом в специально отведенных для этого местах с Wi-Fi. При этом час в интернете стоил около $1,5 - это примерно одна двадцатая среднего месячного дохода в стране.

Эксперимент был начат две недели назад. К участию в нем были допущены в основном представители интеллектуальных профессий: академики, доктора и преподаватели.