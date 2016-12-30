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Немец изготовил пулемет, стреляющий бумажными самолетиками (ВИДЕО)

30.12.2016 11:40
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Немец изготовил пулемет, стреляющий бумажными самолетиками (ВИДЕО)

Немецкий инженер Дитер Михаэль Кроне показал напечатанное с помощью 3D принтера устройство для стрельбы бумажными самолетиками, сообщает ИА "ИнфоРезист".
Агрегат, который получил название PFM A5 v2.0, представляет собой усовершенствованную версию «самолетикомета», собранного Дитером в 2014 году. Она достигает чуть больше метра в длину и весит около десяти килограмм. Все детали PFM A5 v2.0 были изготовлены с помощью 3D принтера, исключением стал лишь привод от электрического шуруповерта, который запускает механизм устройства.
Вращающиеся диски сгибают бумагу, по мере того как она продвигается вперед, и придают ей нужную форму. Затем готовый самолетик вылетает наружу.
В магазин пулемета помещается до 200 листов формата A5. При этом, Дитер отмечает, что можно использовать бумагу разного типа. За минуту оружие может выпустить до 120 самолетиков.



Теги: Германия, самолет, бумага, пулемет
 
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