Немец изготовил пулемет, стреляющий бумажными самолетиками (ВИДЕО)

30.12.2016 11:40

Немецкий инженер Дитер Михаэль Кроне показал напечатанное с помощью 3D принтера устройство для стрельбы бумажными самолетиками, сообщает ИА "ИнфоРезист".

Агрегат, который получил название PFM A5 v2.0, представляет собой усовершенствованную версию «самолетикомета», собранного Дитером в 2014 году. Она достигает чуть больше метра в длину и весит около десяти килограмм. Все детали PFM A5 v2.0 были изготовлены с помощью 3D принтера, исключением стал лишь привод от электрического шуруповерта, который запускает механизм устройства.

Вращающиеся диски сгибают бумагу, по мере того как она продвигается вперед, и придают ей нужную форму. Затем готовый самолетик вылетает наружу.

В магазин пулемета помещается до 200 листов формата A5. При этом, Дитер отмечает, что можно использовать бумагу разного типа. За минуту оружие может выпустить до 120 самолетиков.