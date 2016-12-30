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Архив - Наука и технологии

В России заявили о создании революционного препарата от рака

30.12.2016 10:30
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В России заявили о создании революционного препарата от рака

Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что в России проходят испытания первого в стране препарата против онкологических заболеваний. По ее словам, результаты впечатлили врачей, сообщает RNS.
"Идет вторая фаза испытаний первого отечественного препарата... Он показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом", - рассказала она в интервью телеканалу "Россия 24".
Россия, по словам Скворцовой, входит в число передовых стран, занимающихся созданием таргетных, точечных препаратов, которые блокируют развитие опухоли вмешательством в работу конкретных молекул, которые нужны для ее роста.
Рабочее название препарата - PD-1, но в случае выхода на рынок он получит торговое название.



Теги: Россия, рак, лекарство
 
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