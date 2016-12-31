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Российские хакеры атаковали электросети США
Российские хакеры из группировки Grizzly Steppe атаковали электросети в американском штате Вермонт. Об этом заявляют власти США, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Спикер департамента энергообеспечения Берлингтона подтвердил, что электросети подверглись атаке.
Чиновники на условиях анонимности рассказали, что ранее российские хакеры не проявляли активности в подобных атаках, но этот факт вмешательства очень важный, поскольку показал потенциальную уязвимость.
Электросеть США почти полностью компьютеризирована и любое вмешательство может иметь катастрофические последствия на работу медицинской и других срочных служб.
Чиновник администрации сказал, что намерения атаки пока не установлены. Возможно, россияне хотели проверить, могут ли они вмешаться в сети.
Теги: США, атака, электричество, система, хакеры
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