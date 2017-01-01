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Названы самые популярные мобильные приложения 2016 года
Новый список лучших приложений года, опубликованный 30 декабря, почти полностью состоит из мобильных приложений двух гигантов индустрии, сообщает Новое время.
Лидером рейтинга ожидаемо стало приложение Facebook, у которого в среднем 146 млн уникальных пользователей в месяц, сообщает Tech Portal.
На втором месте обосновался мессенджер от Facebook, у которого в среднем 129 млн уникальных пользователей в месяц. А дальше в списке подряд идут пять приложений от Google - это Youtube (3 место), Google Maps (4), Google Search (5), Google Play (6) и Gmail (7).
Еще одно приложение от Facebook занимает восьмую строчку - это Instagram. Причем эта соцсеть демонстрирует один из лучших темпов роста за год - +36%.
Но самый большой рост показало все же приложение на 10 месте в топе. Абсолютным лидером по числу новых пользователей стало приложение сервиса Amazon c ростом в 43%. На 9 месте - единственное приложение от Apple: Apple Music.
Теги: рейтинг, приложение, год
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