Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Старейшему жителю Земли исполнилось 146 лет

01.01.2017 11:36
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Старейшему жителю Земли исполнилось 146 лет

Житель Индонезии Сапарман Содимеджио 31 декабря отпраздновал свой 146-й день рождения, сообщает РЕН-ТВ.
В его документах указано, что он родился в 1870 году. Праздник долгожитель отметил на острове Ява со своими родственниками. Кстати, он пережил четырех жен, похоронил 10 своих братьев и сестер. В живых не осталось и его детей.
Несмотря на свой солидный возраст, Содимеджио до сих пор самостоятельно передвигается. Сейчас он живет с внуками, правнуками и праправнуками.



Теги: Индонезия, долгожитель, День рождения
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх