Старейшему жителю Земли исполнилось 146 лет

01.01.2017 11:36

Житель Индонезии Сапарман Содимеджио 31 декабря отпраздновал свой 146-й день рождения, сообщает РЕН-ТВ.

В его документах указано, что он родился в 1870 году. Праздник долгожитель отметил на острове Ява со своими родственниками. Кстати, он пережил четырех жен, похоронил 10 своих братьев и сестер. В живых не осталось и его детей.

Несмотря на свой солидный возраст, Содимеджио до сих пор самостоятельно передвигается. Сейчас он живет с внуками, правнуками и праправнуками.