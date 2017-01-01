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Старейшему жителю Земли исполнилось 146 лет
01.01.2017 11:36
Житель Индонезии Сапарман Содимеджио 31 декабря отпраздновал свой 146-й день рождения, сообщает РЕН-ТВ.
В его документах указано, что он родился в 1870 году. Праздник долгожитель отметил на острове Ява со своими родственниками. Кстати, он пережил четырех жен, похоронил 10 своих братьев и сестер. В живых не осталось и его детей.
Несмотря на свой солидный возраст, Содимеджио до сих пор самостоятельно передвигается. Сейчас он живет с внуками, правнуками и праправнуками.
Теги: Индонезия, долгожитель, День рождения
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