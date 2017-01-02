Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Samsung представила первый в мире "безветренный" кондиционер

02.01.2017 10:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Samsung представила первый в мире "безветренный" кондиционер

Смарт-кондиционер, максимально минимизирующий риск человека простудиться, официально представила южнокорейская компания Samsung, сообщает znaj.ua.
AR9500M является первым в мире безветренным настенным кондиционером, а управлять им легко с мобильных устройств, поскольку он оборудован модулем Wi-Fi.
По словам разработчиков, кондиционер можно включить и выключить, находясь на значительном расстоянии от своего дома.
Устройство работает на базе технологии Wind-Free, которая хорошо освежает, но при этом не создает дискомфорта прямыми потоками охлажденного воздуха. Как известно, именно такая особенность обычных кондиционеров часто провоцирует у людей простуды и заболевания органов дыхания. Кроме того, кондиционер потребляет меньше электроэнергии.
В компании отметили, что поток холодного воздуха Samsung AR9500M в быстром режиме рассеивается через 21 тысячу микроотверстий внутреннего блока сплит-системы. Когда в помещении устанавливается необходимая температура, он переходит в мягкий режим работы, при котором скорость воздушного потока не превышает 0.15 м/с.



Теги: Samsung, ветер, кондиционер
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх