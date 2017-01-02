Samsung представила первый в мире "безветренный" кондиционер

02.01.2017 10:35

Смарт-кондиционер, максимально минимизирующий риск человека простудиться, официально представила южнокорейская компания Samsung, сообщает znaj.ua.

AR9500M является первым в мире безветренным настенным кондиционером, а управлять им легко с мобильных устройств, поскольку он оборудован модулем Wi-Fi.

По словам разработчиков, кондиционер можно включить и выключить, находясь на значительном расстоянии от своего дома.

Устройство работает на базе технологии Wind-Free, которая хорошо освежает, но при этом не создает дискомфорта прямыми потоками охлажденного воздуха. Как известно, именно такая особенность обычных кондиционеров часто провоцирует у людей простуды и заболевания органов дыхания. Кроме того, кондиционер потребляет меньше электроэнергии.

В компании отметили, что поток холодного воздуха Samsung AR9500M в быстром режиме рассеивается через 21 тысячу микроотверстий внутреннего блока сплит-системы. Когда в помещении устанавливается необходимая температура, он переходит в мягкий режим работы, при котором скорость воздушного потока не превышает 0.15 м/с.