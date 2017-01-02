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Ученые определились с жильем для колонизаторов Марса
Ученые определили, каким именно жильем будут располагать первые марсианские колонисты. Для них соорудят нечто подобное на иглу, которыми пользуются северные народы. У таких жилищ есть много положительных свойств, он хорошо подходят для суровых условий, информирует supreme2.ru.
Первые дома на Марсе появятся на равнине Утопия. Там и так есть много замороженной воды. Из нее как раз и будут сооружать первые иглу. Добывать лед начнут на глубине 10 метров. Это не очень глубоко, так что добыча не будет слишком затратной. Этот лед будет использоваться как прослойка между раскладным каркасом и прозрачным накрытием из легкого материала. Таким образом, конструкция получится крепкой и прозрачной. Это позволит не особенно обременяться организацией освещения — оно будет природным. Также ученые отмечают, что стоимость сооружения иглу не будет заоблачной.
На данный момент проект находится на стадии разработки. Ученые пытаются спрогнозировать, как такая конструкция будет реагировать на марсианское давление, притяжение и другие планетарные особенности.
Теги: дом, колония, проект, Марс
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