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Британский журналист выдвинул новую версию гибели "Титаника"
Британские исследователи считают, что причиной крушения легендарного лайнера "Титаник" мог быть совсем не айсберг, сообщает Страна.ua.
Новое расследование причин катастрофы говорит, что гибель корабля мог спровоцировать огромный пожар на борту. Журналист Шенан Молони, который посвятил 30 лет изучению причины катастрофы, заявил, что пожар на "Титанике" вспыхнул задолго до столкновения с айсбергом.
Об этом свидетельствуют фото "Титаника", когда он еще не вышел из порта Саутгемптона. Его борт был покрыт сажей как раз в том месте, где позже он получил удар айсберга. То есть пожар мог сделать корабль более уязвимым для удара.
Эксперты подтвердили, что пожар возник в одной из котельных судна. Поскольку огонь был большим, до того, как его потушили, он могло достичь температуры до 1000 градусов по Цельсию. В свою очередь это сделало корпус в этом месте очень уязвимым и он порвался, когда столкнулся со льдом.
"Это было сочетание факторов, включая огонь, лед и преступную халатность", — сказал журналист. Вероятно, "Титаник" смог бы выдержать удар айсберга, если бы не пожар.
Теги: гибель, Титаник, версия
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