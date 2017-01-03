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Facebook заблокировал фото статуи Нептуна за "обнаженку"
03.01.2017 14:00
Социальная сеть Facebook посчитала фотографию знаменитой статуи Нептуна, установленной в городе Болонье, неприличной и заблокировала фотографии с ней, сообщает Корреспондент.
Снимки были размещены на странице местной писательницы Элизы Барбари. Вскоре после публикации ей пришло уведомление от администрации, что опубликованный ею контент чересчур сексуален.
"Использование изображений или видео голого тела или глубокого декольте не допускается, даже если они используются в художественных или образовательных целях", - отмечается в сообщении Facebook.
Теги: фотография, запрет, Facebook, Нептун, статуя
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