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Израиль начал выдавать "инновационные визы"

03.01.2017 10:30
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Израиль начал выдавать "инновационные визы"

Израильское управление инноваций запустило программу «Инновационные визы» для иностранных предпринимателей, которые хотят основать бизнес в этой стране, сообщает AIN.
В рамках программы они получат возможность проживать в Израиле в течение 24 месяцев и получать финансовую поддержку до 200 000 шекелей (около $52 000), сообщает Times of Israel.
Первым делом новоприбывших стартаперов познакомят с технологической инфраструктурой Израиля, бизнес-системами и рабочими пространствами, чтобы обеспечить «мягкое погружение» в местную стартап-экосистему. «Инновационные визы» ориентированы на проекты на предпосевной стадии. Самым успешным участникам программы, которые смогут построить успешный бизнес, обещают выдать «экспертную визу», которая позволяет оставаться в стране в течение пяти лет.
«Эта программа позволит привлечь в страну лучших предпринимателей со всего мира с их знаниями, опытом и новаторскими идеями, и таким образом укрепить позицию Израиля как мирового лидера в сфере инноваций и предпринимательства», — пояснил Times of Israel главный научный сотрудник при Министерстве экономики Израиля и глава Израильского управления инноваций Ави Хассон.



Теги: Израиль, виза, стартап
 
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