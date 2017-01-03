Израиль начал выдавать "инновационные визы"

03.01.2017 10:30

Израильское управление инноваций запустило программу «Инновационные визы» для иностранных предпринимателей, которые хотят основать бизнес в этой стране, сообщает AIN.

В рамках программы они получат возможность проживать в Израиле в течение 24 месяцев и получать финансовую поддержку до 200 000 шекелей (около $52 000), сообщает Times of Israel.

Первым делом новоприбывших стартаперов познакомят с технологической инфраструктурой Израиля, бизнес-системами и рабочими пространствами, чтобы обеспечить «мягкое погружение» в местную стартап-экосистему. «Инновационные визы» ориентированы на проекты на предпосевной стадии. Самым успешным участникам программы, которые смогут построить успешный бизнес, обещают выдать «экспертную визу», которая позволяет оставаться в стране в течение пяти лет.

«Эта программа позволит привлечь в страну лучших предпринимателей со всего мира с их знаниями, опытом и новаторскими идеями, и таким образом укрепить позицию Израиля как мирового лидера в сфере инноваций и предпринимательства», — пояснил Times of Israel главный научный сотрудник при Министерстве экономики Израиля и глава Израильского управления инноваций Ави Хассон.