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Архив - Наука и технологии

В Перу нашли "руку инопланетянина"

03.01.2017 10:10
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В Перу нашли "руку инопланетянина"

В одной из перуанских пещер археологи нашли руку неизвестного вида, на которой присутствует всего три пальца. Вместе с кистью археологи обнаружили статуэтку, которая напоминает инопланетянина, сообщает РБК-Украина.
Специалисты сделали рентген находки и установили пять суставов и шесть костей. Причем на одном из пальцев есть коготь, под которым находится металлическая частица неизвестного происхождения. Находка была передана медикам, которые обнаружили, что рука имеет несколько переломов. В дальнейшем ученые проведут анализ ДНК объекта.



Теги: Перу, инопланетянин, рука
 
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