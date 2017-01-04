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Faraday Future показала главного конкурента Tesla Model S (ВИДЕО)
Компания Faraday Future, которая планирует потягаться с Tesla Motors, наконец показала свой электрокар FF 91, сообщает AIN.ua.
На презентации представители компании раскрыли некоторые технические детали модели, показали работу автопилота и наконец — первый серийный образец FF 91, который выехал прямо на сцену.
По данным компании, авто способно разогнаться до 100 км/ч за 2,39 секунд, что немного круче, чем 2,4 секунды у Tesla Model S. В компании утверждают, что дальность поездки на FF 91 составит 600-700 км (по сравнению с примерно 500 км у Model S). Ключевые технические спецификации авто есть на сайте производителя.
Электрокар обещают оснастить двойной антенной для Wi-Fi, функцией распознавания лица, чтобы в авто можно было сесть без ключа. Знаменитый автопилот Tesla в компании тоже не оставили без внимания: на презентации показали видео, на котором машина сама находит парковочное место и паркуется, пользователь может отсылать авто на парковку и призывать его с помощью приложения на смартфоне.
Компания предлагает регистрироваться на сайте и вносить $5000 задатка тем, кто хочет купить машину. В продажу она должна поступить в 2018 году.
Теги: электромобиль, Tesla Motors
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