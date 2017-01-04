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Японцы создали ботинки виртуальной реальности
Инженеры японской компании Cerevo придумали ботинки виртуальной реальности. Они получили название Taclim, и первыми их смогут опробовать на себе посетители всемирной выставки CES 2017, которая совсем скоро начинается в Лас-Вегасе, сообщает Hi-News.ru.
Итак, что же предлагают ботинки Taclim пользователям? А предлагают они вполне осязаемую обратную связь, осуществляемую при помощи множества датчиков движения и системы тактильных приводов. Например, когда пользователь пинает внутри виртуальной реальности противника, он ощущает столкновение своей ноги с его телом, а когда идёт по снегу или лесной поляне, его ноги ощущают разную текстуру поверхностей, на которые он наступает. Те счастливчики, которые уже успели опробовать ботинки на себе, утверждают, что пока система работает неидеально, и обратная отдача срабатывает едва ли не через раз. Но можно предположить, что разработчики со временем устранят все досадные недоработки.
Теги: Япония, виртуальная реальность, ботинки
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