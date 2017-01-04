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Lenovo представила «наследника» Google Glass

04.01.2017 18:30
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Lenovo представила «наследника» Google Glass

Очки дополненной реальности Google Glass провалились как массовый продукт, но на предприятиях и производстве у таких разработок есть большой потенциал. По крайней мере, в этом уверены инженеры Lenovo. На проходящей в Лас-Вегасе выставке CES 2017 китайский гигант анонсировал собственные AR-очки New Glass C200 с искусственным интеллектом, сообщает Gagadget.com.
Новинка состоит из двух модулей. Очки Glass Unit весом около 60 грамм подключаются к вычислительному блоку Pocket Unit с помощью кабеля. Гаджет с ОС Linux на борту способен распознавать 20 типов объектов — система искусственного интеллекта Lenovo NBD Martin анализирует изображение камеры и показания сенсоров, а на проекционном дисплее могут отображаться метки и аннотации, например инструкция по ремонту или сборке какой-то сложной системы. Очки подойдут и для консультации с удаленным коллегой. Всего доступно три способа управления: голосовые команды, жесты и кнопки на корпусе.
В Pocket Unit заявлена возможность подключения смартфона, который обеспечит дополнительную процессорную мощность и позволит передавать данные через LTE-сети. Кроме того, Lenovo представила платформу NBD Titan для создания AR-приложений сторонними разработчиками. В фирменном ПО AR Content Builder и Space Visitor не нужно обладать большим опытом программирования, чтобы управлять объектами дополненной реальности. Так, обычные пользователи смогут изменить расстановку мебели и проверить, как это будет смотреться на практике.
Производство Lenovo New Glass C200 начнется в июне, цена смарт-очков не сообщается.



Теги: очки, выставка, Lenovo, Google Glass
 
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