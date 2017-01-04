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Samsung выпустил "домашнюю прачечную"

04.01.2017 12:45
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Samsung выпустил "домашнюю прачечную"

На CES 2017 компания Samsung впервые представит домашнюю стиральную систему 4-в-одном FlexWash + FlexDry. Четыре машины в одной, комбинирующие две стиралки и две сушилки. Каждая со своим предназначением, сообщает IPKey.com.ua.
Как понятно из названия, FlexWash берет на себя заботу по очистке вашего грязного белья. Эта часть собрана из двух секций: основной части на 142 литра и дополнительной на 28 литров. Разница не только в размере. Большая секция справляется с большим количеством одежды, а малая предназначена для деликатной стирки и более мелких предметов одежды. Они могут работать независимо друг от друга, благодаря чему получится значительно сэкономить себе время.
Сушилки, пожалуй, здесь наиболее интересны. Также, как и стиральный модуль, FlexDry занимается крупными загрузками одежды отдельно. Но есть здесь в верхней части и небольшой плоский отсек Delicate Rack, использующий контролируемые потоки горячего воздуха для сушки нескольких предметов одежды, загруженных в него.
Несмотря на то, что стиральная система FlexWash + FlexDry со стороны может показаться сложной, на самом деле в использовании она наоборот будет весьма простой.
Кроме того домашняя прачечная может контролироваться вами удаленно благодаря мобильному приложению Samsung Smart Home для операционных систем iOS или Android.



Теги: Samsung, выставка, стиральная машина
 
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