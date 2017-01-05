Telegram прекратил поддержку 20 миллионов устройств

05.01.2017 12:30

Cледом за WhatsApp поддержку старых устройств прекратил другой популярный сервис Telegram, сообщает Новое время.

Мессенджер от Павла Дурова, создателя социальной сети ВКонтакте, отныне недоступен на смартфонах, работающих под управлением Android 2.2, Android 2.3 и Android 3.0. Теперь Android 4.0 Ice Cream Sandwich является минимальной поддерживаемой версией Android, для которой будут выходить обновления Telegram.

По последним данным, под управлением Android 2.2-3.0 работает около 1,4% активных Android-устройств, то есть более 20 миллионов гаджетов.