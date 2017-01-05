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В Египте обнаружили "инопланетные" саркофаги
05.01.2017 15:00
В Египте, возле пирамид на плато Гиза, археологи обнаружили 24 загадочных захоронения с саркофагами из твердого асуанского гранита весом более 100 тонн, сообщает Страна.ua.
Они сделаны настолько точно с технической точки зрения, что столь неординарное искусство каменной резки наталкивает ученых на мысль об их возведении инопланетными расами.
Могилы являются местом захоронения богов плодородия Апис - священных быков. Культовым центром бога Аписа был город Мемфис - один из важнейших религиозных, административных и культурных центров Древнего Египта.
В данных находках археологи также обнаружили неизвестные ранее иероглифы.
Теги: Египет, археология, саркофаг, инопланетянин
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