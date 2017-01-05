В Египте обнаружили "инопланетные" саркофаги

05.01.2017 15:00

В Египте, возле пирамид на плато Гиза, археологи обнаружили 24 загадочных захоронения с саркофагами из твердого асуанского гранита весом более 100 тонн, сообщает Страна.ua.

Они сделаны настолько точно с технической точки зрения, что столь неординарное искусство каменной резки наталкивает ученых на мысль об их возведении инопланетными расами.

Могилы являются местом захоронения богов плодородия Апис - священных быков. Культовым центром бога Аписа был город Мемфис - один из важнейших религиозных, административных и культурных центров Древнего Египта.

В данных находках археологи также обнаружили неизвестные ранее иероглифы.