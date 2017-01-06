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"Эликсир молодости" испытали на мышах
Исследователи из клиники Mayo, расположенной в городе Рочестер, штат Миннесота, сообщили о том, что близки к созданию "эликсира молодости", сообщает NEWSru.co.il.
Лекарство, над которым они сегодня работают, успешно испытали на пожилых мышах, которые под его воздействием живут дольше, бегают быстрее и обрастают новой шерстью.
Эффект данного препарата заключается в удалении из кожи грызунов клеток, неспособных к размножению, которые накапливались там в процессе старения. Аналогичные клетки существуют и в организме человека.
Исследователи разъясняют, что из-за белков, вырабатываемых этими клетками, соседние клетки погружаются в оцепенение, органы не могут восстанавливаться и постепенно изнашиваются.
Впрочем, ученые предупреждают, что пожилым людям придется дожидаться этого волшебного лекарства еще несколько лет – препарат должен пройти серию проверок, которые докажут его эффективность и безопасность.
Теги: мышь, молодость, эликсир, испытание
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