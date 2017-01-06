Представлен первый в мире ноутбук с тремя дисплеями

06.01.2017 10:15

Компания Razer представила в Лас-Вегасе прототип ноутбука с тремя 4K-дисплеями. Больше никаких внешних мониторов — две боковые панели самостоятельно выезжают из верхней крышки устройства и обеспечивают 180-градусный обзор в играх благодаря технологии NVIDIA Surround, сообщает Gagadget.com.

Ноутбук с рабочим названием Project Valerie создан на базе обновленного Razer Blade Pro. Суммарное разрешение трех 17.3-дюймовых 4K-панелей составляет 11520x2160 пикселей или 12K, как говорят в Razer. Внутри — мощная дискретная графика NVIDIA GeForce GTX 1080, никуда не делась и механическая клавиатура с низкопрофильными переключателями. Два дополнительных экрана увеличили толщину ноутбука до 38,1 мм, весит система все 5,44 кг.

Пока это только прототип, планирует ли Razer выпустить серийную трехэкранную модель — неизвестно. Очевидцы с выставки добавляют, что ноутбук сильно греется во время работы. Заряд аккумулятора без подключения к сети будет таять на глазах.