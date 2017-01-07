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Dell выпустила первый в мире "беспроводной" ноутбук

07.01.2017 10:30
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Dell выпустила первый в мире "беспроводной" ноутбук

Компания Dell на выставке CES 2017 показала первый в мире гибридный ноутбук-планшет, который может похвастаться возможностью беспроводной зарядки, сообщает «Ферра.Ру».
Чтобы воспользоваться данной функциональностью, пользователям придется дополнительно прикупить зарядную подложку Airfuel, сертифицированную WiTricity.
Модель Latitude 7285 оснащается 12-дюймовым дисплеем Sharp IGZO 3K с разрешением 2880 x 1920 пикселей, процессорами Intel Core седьмого поколения, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, до 512 ГБ на твердотельном накопителе. Из портов предусмотрена пара USB Type-C/Thunderbolt 3, кардридер, аудиоразъем. Поддерживаются двухдиапазонный Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2, Miracast и WiGig. Размеры составляют 273,2 х 208,5 х 7,8 мм, а вес — 675 граммов. Время автономной работы устройства составляет 6 часов.



Теги: ноутбук, Dell, беспроводная связь, зарядное устройство, планшет
 
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