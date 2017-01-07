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Архив - Наука и технологии

Honda представила мотоцикл-«неваляшку» (ВИДЕО)

07.01.2017 10:10
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Honda представила мотоцикл-«неваляшку» (ВИДЕО)

На выставке CES 2017 в Лас–Вегасе, Honda представила свою новую технологию самобалансировки Riding–Assist, сообщает Gigamir.net.
Основой концепта стал дорожный мотоцикл NC750, оборудованный системой Honda Riding Assist. Благодаря ей мотоцикл отказывается падать и даже может следовать за владельцем.
Система не использует гироскопы, увеличивающие вес мотоцикла, а поддерживает равновесие благодаря повороту рулем влево или вправо. Honda Riding Assist базируется на технологиях, изначально разработанных для персонального средства передвижения Uni–cub, дебютировавшего на Токийском автосалоне еще в 2013 году.



Теги: мотоцикл, Honda, падение
 
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