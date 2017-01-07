Все рубрики раздела
- Новый смартфон Xiaomi установил абсолютный рекорд производительности10:45
- Dell выпустила первый в мире "беспроводной" ноутбук10:30
- Honda представила мотоцикл-«неваляшку» (ВИДЕО)10:10
- Создана наклейка на смартфон, увеличивающая время работы от аккумулятора11:35
- Американские ученые доказали вред вегетарианства10:45
- Представлен первый в мире ноутбук с тремя дисплеями10:15
- "Эликсир молодости" испытали на мышах09:45
- Как утеплить свой дом накануне холодов, рассказали специалисты19:42
- Найдена болезнь, которая вызывает ненависть к музыке19:23
- В Египте обнаружили "инопланетные" саркофаги15:00
Новый смартфон Xiaomi установил абсолютный рекорд производительности
В соцсетях утверждается, что гаджет Xiaomi Mi6 установил абсолютный рекорд AnTuTu, опередив iPhone, сообщает Новое время.
Попавший в сеть скриншот с результатами теста AnTuTu сделан на устройстве китайской компании, которое смогло набрать в бенчмарке рекордные 210 329 баллов. Такой результат был достигнут благодаря применению нового восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 835.
Однако фантастические цифры, которые в AnTuTu якобы набрал Xiaomi Mi6, многие считают фейком, потому что в одном из прошлых тестов этот процессор показывал результат лишь в 181 434 балла. Несмотря на это, даже такой показатель все равно больше рекорда iPhone 7 Plus, который набирает около 173 000 баллов.
Предполагается, что смартфон Xiaomi Mi6 представят уже 14 февраля. Гаджет получит 6 ГБ оперативной памяти, MIUI 9 на базе Android 7.0 или Android 7.1, поддержку фирменной быстрой зарядки и двойную камеру.
Теги: смартфон, рекорд, производительность, Xiaomi
- Тестовый смартфон Huawei установил новый рекорд производительности
- Samsung выпускает супермощный смартфон
- Мобильный телефон от Alcatel стал рекордсменом по толщине
- Мощность самого быстрого суперкомпьютера в мире превысила 10 петафлопсов
- В продажу поступил смартфон с самым ёмким в мире аккумулятором
- Представлен рейтинг производительности смартфонов первого квартала
- Силы АТО отбили нападение боевиков в районе Авдеевки в Рождественскую ночь11:45
- На Донбассе 16-летний дядя насиловал маленьких племянниц 11:29
- З Різдвом Христовим (ВІДЕО)22:47
- Савченко пообещала обнародовать важные данные о пленных укранцах на Донбассе22:42
- В Мариуполе задержали трех мужчин, ограбивших в новогоднюю ночь пенсионерку22:13
- В Краматорске задержали ранее судимого злоумышленника, ранившего ножом несовершеннолетнюю девушку21:35
- Первый матч в 2017 году ХК «Донбасс" проведет в Дружковке с "Белым Барсом"21:24
- В Донецкой области полиция задержала пьяного водителя с оружием в машине (ФОТО)21:19
- Советник президента Юрий Бирюков рассказал подробности инцидента с военными, брошенными в Мариупольском аэропорту в новогоднюю ночь20:40
- На донбасском фронте подразделения ВСУ готовы к ухудшению погодных условий20:37
- Поддержка Трампа будет стоить Порошенко $600 тысяч в год12:01
- Силы АТО отбили нападение боевиков в районе Авдеевки в Рождественскую ночь11:45
- На Донбассе 16-летний дядя насиловал маленьких племянниц 11:29
- Южная Корея экстренно создает спецотряд для убийства глав КНДР11:12
- Ким Кардашьян пожаловалась на псориаз, который добрался до ее лица10:58
- Новый смартфон Xiaomi установил абсолютный рекорд производительности10:45
- У Вакарчука пресекли попытку раздуть «российский» скандал10:42
- Dell выпустила первый в мире "беспроводной" ноутбук10:30
- «Первый его крик никто так и не услышал»: в роддоме Киева развернулась драма10:18
- Honda представила мотоцикл-«неваляшку» (ВИДЕО)10:10
- Ученые назвали продукт, который убивает вирусы, грибок и бактерии одновременно09:36
- Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали специалисты14:29
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Украину уничтожит не Путин: Ярош назвал главную угрозу страны
- "Власти ДНР" напомнили владельцам машин о перерегистрации, номера могут оставлять и украинские
- Переселенцев снова ожидают изменения в плане учета и не только
- Фарион дала совет бойцам, что делать с москалями. ВИДЕО
- ТОП-5 вещей, которые украинцы больше не смогут купить за «наличку»
- Надежда Савченко тайно побывала в Мариуполе
- Жители освобожденного Новолуганского вызывают полицию... в "ДНР"
- Почему Россия не вернет Донбасс Украине
- Саакашвили рассказал о плане «Мишагейт» в АП
- Ученые назвали продукт, который убивает вирусы, грибок и бактерии одновременно