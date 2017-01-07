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Новый смартфон Xiaomi установил абсолютный рекорд производительности

07.01.2017 10:45
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Новый смартфон Xiaomi установил абсолютный рекорд производительности

В соцсетях утверждается, что гаджет Xiaomi Mi6 установил абсолютный рекорд AnTuTu, опередив iPhone, сообщает Новое время.
Попавший в сеть скриншот с результатами теста AnTuTu сделан на устройстве китайской компании, которое смогло набрать в бенчмарке рекордные 210 329 баллов. Такой результат был достигнут благодаря применению нового восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 835.
Однако фантастические цифры, которые в AnTuTu якобы набрал Xiaomi Mi6, многие считают фейком, потому что в одном из прошлых тестов этот процессор показывал результат лишь в 181 434 балла. Несмотря на это, даже такой показатель все равно больше рекорда iPhone 7 Plus, который набирает около 173 000 баллов.
Предполагается, что смартфон Xiaomi Mi6 представят уже 14 февраля. Гаджет получит 6 ГБ оперативной памяти, MIUI 9 на базе Android 7.0 или Android 7.1, поддержку фирменной быстрой зарядки и двойную камеру.



Теги: смартфон, рекорд, производительность, Xiaomi
 
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