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Представлен гибрид десктопа и планшета
Голландская компания Ockel Computers демонстрирует на выставке CES 2017, которая проходит с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, прототип своего портативного, но при этом полноценного ПК — Sirius A, сообщает «Ферра.Ру».
Sirius A представляет собой десктоп, способный умещаться в карман, оснащенный 6-дюймовым сенсорным дисплеем и аккумулятором для работы в мобильных условиях, при необходимости. ПК базируется на процессоре Intel Atom x7-Z875, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ на накопителе и операционной системе Windows 10 Home. Его старшая версия Sirius A Pro отличается 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ на накопителе, а также ОС Windows 10 Pro.
Из портов предусмотрены два полноразмерных порта USB 3.0, USB Type-C, слот для карточек microSD, HDMI, DisplayPort и Ethernet. Поддерживаются беспроводные подключения Wi-Fi (802.11 ac) и Bluetooth.
Сейчас на краудфандинговой платформе Indiegogo для проекта собираются средства. Версию Sirius A можно заказать за 700 долларов, а версию Sirius A Pro — за 800 долларов. Поставки запланированы на май 2017 года.
Теги: компьютер, выставка, гибрид, планшет
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