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Архив - Наука и технологии

Разработана технология, увеличивающая емкость компакт-дисков в миллион раз

07.01.2017 17:10
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Разработана технология, увеличивающая емкость компакт-дисков в миллион раз

Ученые разработали уникальную технологию, позволяющую записывать на оптические диски в миллион раз больше информации, сообщает портал "Знай.ua".
Такое феноменальное открытие сделала международная группа ученых из Гарварда, Лондонского Имперского колледжа и казанского университета.
Они обошли закон физики, который не позволял сфокусировать свет в области меньшей, чем длина световой волны. Именно это всегда ограничивало плотность информации, которую можно было записать на оптический диск.
Основа технологии - оптические наноантенны имеющие особую геометрию, новейшие способы поляризации света, а также специальные полимеры.
Все это позволяет записывать до 100 Тбайт Информация на квадратный дециметр площади оптического диска. Впрочем, ученые не исключают возможность увеличить плотность информации, что позволит записывать на оптические диски до 1 петабайт информации.



Теги: технология, DVD, CD, лазер
 
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